Λέκκας: Δε συνδέονται οι σεισμοί σε Τουρκία και Ρόδο

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία με εκατοντάδες νεκρούς και παγιδευμένους στα συντρίμμια / Βίντεο από ΕΡΤ

Για τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τονίζοντας ότι ο ισχυρότατος σεισμός δε συνδέεται με τον σεισμό μεγέθους 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Όπως τόνισε, ο σεισμός στην Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία, έγινε σε ρήγμα χιλιομέτρων και θα έχουμε πολλά θύματα.

Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στην Τουρκία / AP (Mahmut Bozarsan)

«Έχουμε να κάνουμε με έναν ισχυρότατο σεισμό της τάξεως των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σαν προκαταρκτικό μέγεθος, ο οποίος έχει προκαλέσει πολύ σημαντικές βλάβες» δήλωσε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας.

«Θεωρώ ότι και οι ζημιές και τα θύματα θα είναι πολλαπλάσια. Είναι ένας σεισμός που έχει εκδηλωθεί σε ένα ρήγμα χιλιομέτρων που αρχίζει από τη Νεκρά Θάλασσα και τελειώνει στο κέντρο της Τουρκίας. Δεν είναι το ρήγμα της Ανατολίας. Είναι το δυτικό ρήγμα που οριοθετεί τη διείσδυση της αφρικανικής πλάκας στην Τουρκία […] και έχει δώσει τους μετασεισμούς των 6,7 Ρίχτερ», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF