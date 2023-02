Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Τουλάχιστον 500 νεκροί

Τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, με τους περισσότερους να φοβούνται πως ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος μιας και είναι εκατοντάδες οι τραυματίες.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF