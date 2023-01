Γερμανία: Δολοφόνησε τη σωσία της για να σκηνοθετήσει τον θάνατό της!

Μια 23χρονη Γερμανίδα κατηγορείται ότι αναζήτησε και βρήκε μια κοπέλα, με την οποία έμοιαζαν υπερβολικά, την προσέγγισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν τη συνάντησε τη σκότωσε, σε μια προσπάθεια να σκηνοθετήσει τον θάνατό της και να νομίζουν ότι είναι νεκρή.

Το σώμα της Khadidja O., μιας 23χρονης beauty blogger από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, βρέθηκε αιμόφυρτο σε μια σταθμευμένη Mercedes, τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο, αρχικά όλοι νόμισαν πως νεκρή ήταν η επίσης 23χρονη αισθητικός, Sharaban K. Η οικογένειά της μάλιστα, αναγνώρισε τη σορό της.

Η νεκροψία που έγινε όμως την επόμενη μέρα, δημιούργησε αμφιβολίες για την ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα, η 23χρονη αισθητικός έψαξε για γυναίκες που της έμοιαζαν πολύ, προκειμένου να εξαφανιστεί μετά από μια διαμάχη που είχε με την οικογένειά της.

