Μεγάλη Βρετανία: Ακυρώθηκαν πτήσεις στο αεροδρόμιο του Χίθροου λόγω ψύχους

Περίπου 80 πτήσεις ακυρώθηκαν, το πρωί της Δευτέρας, στο αεροδρόμιο του Χίθροου εξαιτίας της ομίχλης και των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αεροδρόμιο κατέγραψε την πιο κρύα νύχτα του από τον Δεκέμβριο του 2010 και την πιο κρύα νύχτα του Ιανουαρίου από το 1987, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν στους - 8,4 βαθμούς Κελσίου.

Ένας εκπρόσωπος του Χίθροου δήλωσε: «Προβλέπεται κακή ορατότητα σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο και στα νοτιοανατολικά. Αν και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στο σημερινό πρόγραμμα λόγω του καιρού, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους επιβάτες ότι οι συνάδελφοί μας εργάζονται στενά με τους συνεργάτες μας στις αεροπορικές εταιρείες και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να δρομολογηθούν τα ταξίδια των επιβατών με ασφάλεια, όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

