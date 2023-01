Έκαψαν το Κοράνι σε διαδήλωση στη Σουηδία - Έντονη αντίδραση από Τουρκία

Διαδηλωτές στη Σουηδία έκαψαν αντίγραφο του Κορανίου έξω από την τουρκική πρεσβεία – Έντονη αντίδραση της Άγκυρας / Βίντεο: Σκάι

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε το κάψιμο του Κορανίου σε συγκέντρωση στη Σουηδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά της Τουρκίας έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, την ώρα που η σκανδιναβική χώρα χρειάζεται την υποστήριξη της Άγκυρας για να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πίσω από μεταλλικά διαχωριστικά, ο Ράσμους Παλουντάν, ο σουηδοδανός εξτρεμιστής ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs (Hard Line), αντιισλαμιστής και πολέμιος της μετανάστευσης, όπως είχε ανακοινώσει, έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου.

«Αν δεν πιστεύει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει εδώ ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να πάει να ζήσει αλλού», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τόμπιας Μπίλστρομ δήλωσε ότι οι ισλαμοφοβικές προκλήσεις είναι αποτρόπαιες.

«Η Σουηδία έχει μεγάλη ελευθερία έκφρασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σουηδική κυβέρνηση ή εγώ υποστηρίζουμε τις απόψεις που εκφράστηκαν», δήλωσε ο Μπίλστρομ σε μήνυμά του στο Twitter.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη χυδαία επίθεση στο ιερό μας βιβλίο... Είναι εντελώς απαράδεκτο να επιτραπεί αυτή η αντιισλαμική πράξη, που στοχεύει μουσουλμάνους και προσβάλλει τις ιερές μας αξίες, υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης», ανακοίνωσε το τουρκικό Yπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding the Demonstration Organized in Sweden by the PKK-affiliated Groups https://t.co/wpWLb2wUa6 pic.twitter.com/cTnoOZNY0R — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 21, 2023

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσγλου αποκάλεσε τον Ράσμους Παλουντάν «τρελό που προσβάλει το Ισλάμ και το ιερό βιβλίο, το Κοράνι», ενώ μίλησε για «ρατσιστική πράξη και έγκλημα μίσους».

Παράλληλα, ακυρώθηκε η επίσκεψη του Σουηδού υπουργού Άμυνας Πολ Γιόνσον στην Τουρκία στις 27 Ιανουαρίου.

