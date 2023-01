Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Σπαρακτικές εικόνες από το νηπιαγωγείο

Θρήνος για την τραγωδία στην Ουκρανία με τη συντριβή ελικοπτέρου / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την τραγωδία στην Ουκρανία, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο κοντά στο Κίεβο. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 16, εκ των οποίων παιδιά και μέλη της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Θρήνος στην Ουκρανία με τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον υπουργό Εσωτερικών πάνω σε νηπιαγωγείο.

Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει το νηπιαγωγείο, όπου συνετρίβη το ελικόπτερο / AP Photos (Daniel Cole)

Από τη συντριβή υπάρχουν δεκάδες τραυματίες / AP Photo (Daniel Cole)

Ο τραγικός απολογισμός είναι 14 νεκροί, με ένα παιδί να βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα. Νωρίτερα, οι ουκρανικές κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν αναφέρει 17 νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και 30 τραυματίες.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι. Ανάμεσά τους και ένα παιδί / AP Photo (Daniel Cole)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια της συντριβής και μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει αναφέρει ότι σχετίζεται με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα.

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι ερευνά και εξετάζει διάφορα πιθανά αίτια της συντριβής, μεταξύ των οποίων παραβίαση των κανόνων πτήσης, τεχνική δυσλειτουργία και την σκόπιμη καταστροφή του ελικοπτέρου.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ένα αντικείμενο να κατευθύνεται προς το νηπιαγωγείο από βορειοδυτικά.

«Βρισκόταν περίπου στο ύψος των πολυκατοικιών (...) αυτών των εννιαώροφων. Βρισκόταν πολύ χαμηλά και είδα κόκκινα χρώματα πάνω του», είπε μια γυναίκα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ακούγονται κραυγές ανθρώπων.

