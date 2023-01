«Ναι» της Ευρώπης στα υποχρεωτικά τεστ για ταξιδιώτες από την Κίνα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα προς την ΕΕ, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.

Ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter έκανε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της επιτροπής.

Όπως ανέφερε, η επιτροπή συνήλθε σήμερα για να συζητήσει τα θέματα των υποχρεωτικών ελέγχων για τον κορωνοϊό κατά τη αναχώρηση των ταξιδιωτών από την Κίνα, την ενίσχυση της παρακολούθησης των λυμάτων και την αυξημένη εσωτερική επιτήρηση.

Σύμφωνα με την κ. Κυριακίδου, η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, ωστόσο η υποστήριξη της κοινής δράσης από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει στην ανάλογη απόφαση.

«Η ενότητα παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID-19», καταλήγει στην ανάρτησή της η κ. Κυριακίδου.

Today 🇪🇺 Health Security Committee converged on action including:



▶️Pre-departure testing for travellers from China

▶️Stepped up wastewater monitoring

▶️Increased domestic surveillance



Discussion continues tomorrow in IPCR.



🇪🇺 unity remains our strongest tool against COVID.