Κακοκαιρία ΗΠΑ: Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα - Απίστευτες εικόνες

Βίντεο του MEGA για τους παγωμένους καταρράκτες του Νιαγάρα

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ, δεν άφησε αλώβητο το Νιαγάρα. Μέρος των γιγαντιαίων καταρρακτών του, πάγωσε και στέκεται ακίνητο, χωρίς να ρέει σταγόνα νερού.

Οι πολικές θερμοκρασίες μετέτρεψαν τους καταρράκτες του Νιαγάρα σ’ ένα παγωμένο τοπίο, χωρίς κίνηση.

Niagara Falls partly freezes as temperature dips in UShttps://t.co/q61IhULH0I



📽️: Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/0caMHHuzT1