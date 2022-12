Τουρκία: Έκρηξη στο Ντιγιαρμπακίρ – Εννέα τραυματίες

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ντιγιαρμπακίρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο τη στιγμή που περνούσε ένα λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς.

1/ #Turkey



A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey



A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W