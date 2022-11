Έκρηξη στην ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη

Συναγερμός σήμανε στη Μαδρίτη, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην πρεσβεία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε από παγιδευμένη επιστολή.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας υπάλληλος της πρεσβείας. Υπέστη ελαφριά τραύματα και μετέβη στο νοσοκομείο με δική του ευθύνη, ανέφερε η αστυνομία.

An explosion occurred at Ukraine's embassy in Madrid, injuring at least one person, the Spanish Interior Ministry said https://t.co/qdkxCKZLzE