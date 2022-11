Ιταλία: Νεκρά ένα βρέφος και δύο παιδιά από τις κατολισθήσεις στην Ίσκια

Επτά νεκροί και πέντε αγνοούμενοι ο τραγικός απολογισμός από τις κατολισθήσεις στην Ίσκια της Ιταλίας / Βίντεο Ερτ

Τις πληγές της μετρά η Ίσκια της Ιταλίας. Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, σημειώθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις, που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, εκ των οποίων ένα βρέφος και δύο παιδιά.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας κήρυξε χθες Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πυκνοκατοικημένο νησί Ίσκια, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Νάπολη (νότια) και χτυπήθηκε την προηγουμένη από τρομακτική κατολίσθηση που προκάλεσαν ισχυρές βροχές.

Ο απολογισμός των θυμάτων έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους επτά νεκρούς. Στα θύματα της καταστροφής συγκαταλέγονται ένα νεογέννητο και δυο παιδιά.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.

Ακόμα, αγνοούνται πέντε πολίτες στην Κασαμίτσιολα.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται συχνά στη χερσόνησο, έπειτα από σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή σφοδρές βροχοπτώσεις.

Το μέτρο επιτρέπει ταχείες διαδικασίες για την κινητοποίηση κεφαλαίων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να γίνονται εσπευσμένες επεμβάσεις, ή για να δημιουργούνται δομές φιλοξενίας.

Η Κασαμίτσιολα, μικρή πόλη 8.000 κατοίκων τον χειμώνα, γνωστή για τις ιαματικές πηγές της, στο πολυτελές νησί Ίσκια, κοντά στο Κάπρι, είχε χτυπηθεί το 2017 από σεισμό, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από πολύ ισχυρότερο σεισμό στα τέλη του 19ου αιώνα.

Drone footage shows the aftermath of a deadly storm-driven landslide on Italy's Ischia island.



Rescue teams are continuing to search mud and debris for those still missing. pic.twitter.com/O30OT8wlw6