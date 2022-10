Elon Musk: Σε ποιους χρήστες θα ζητά το Twitter 4,99 δολάρια

To Twitter θα προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων των χρηστών του, όπως ανέφερε χθες σε μία ανάρτησή του ο Έλον Μασκ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του συνολικού ελέγχου της αναφερόμενης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που ασκεί σημαντική δημόσια επιρροή.

«Το σύνολο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων αναθεωρείται τώρα», ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Μασκ, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές που ενδεχόμενα θα γίνουν.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu