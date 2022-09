Elon Musk: H Grimes δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της κόρης τους

Δείτε βίντεο με διάφορες εμφανίσεις του Elon Musk

Μπορεί να τη γνωρίσαμε λόγω της σχέσης της με τον Elon Musk, ωστόσο η Grimes είναι πολλά περισσότερα από σύζυγος του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη.

Η μουσική παραγωγός, ηχολήπτρια, γραφίστρια και σκηνοθέτης θέλησε να δείξει πόσο ψαγμένη είναι τόσο η ίδια, όσο κι η δεύτερη κόρη του ζευγαριού, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφία της μικρούλας.

Elon Musk & Grimes στο MET Gala της Νέας Υόρκης το 2018 /Φωτογραφία AP Images

Η κόρη τους ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβρio του 2021 και στην πρώτη της φωτογραφία φαίνεται αξιαγάπητη με μια ροζ κορδελίτσα στο κεφάλι: «Η κόρη μου χορεύει techno πάνω από αυτό το αντίγραφο της Γέννησης της Τραγωδίας από τον Νίτσε - Τι βασίλισσα», αφού βλέπουμε τη μικρή να ακουμπάει το βιβλίο του Νίτσε. Ενώ η Grimes, συνέχισε να δηλώνει περήφανη μαμά γράφοντας πόσο hardcore (σκληροπυρηνική), είναι η κόρη της. Ποιο είναι το όνομα της μικρούλας; Exa Dark Sideræl Musk!

