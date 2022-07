Ο Έλον Μασκ στη Μύκονο - Λύθηκε το μυστήριο με τη μελαγχρινή καλλονή

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ένα tweet της Elon Jets έδειχνε ότι το αεροσκάφος τύπου Gulfstream του μεγιστάνα Ελον Μασκ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Από εκείνη τη στιγμή οι απανταχού παπαράτσι πήραν τους δρόμους του νησιού ψάχνοντας τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Λίγες ώρες αργότερα, δημοσιογράφος ανέβασε στο twitter φωτογραφία με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Tesla να επιβαίνει σε φουσκωτό. Φορούσε μακό μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου. «Elon musk just arrived in Mykonos», ήταν η λεζάντα στην ανάρτηση.

