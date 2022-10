Στα χέρια του Elon Musk το Twitter - Η εταιρεία εξαγοράστηκε για 44 δισ.

Το twitter αποδέχθηκε την προσφορά του δισεκατομμυριούχου Elon Musk και η εταιρεία εξαγοράστηκε έναντι 44 δισ. δολαρίων



Σημειώνεται ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τη διευθέτηση των διαδικασιών.

#UPDATE Reports in US media said Musk, the world's richest man, had sent a letter to Twitter vowing to honor his takeover offer of $54.20 a share -- just weeks before the opening of a bitter court case over his effort to withdraw from the dealhttps://t.co/udeMOetmGs