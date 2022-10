Ερντογάν: Νεκρός κι ο τελευταίος αγνοούμενος ανθρακωρύχος

Νεκρός βρέθηκε ο τελευταίος αγνοούμενος στο ανθρακωρυχείο στην Τουρκία, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχονται στα 41.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες σε ανθρακωρυχείο στην πόλη Αμάσρα στη βορειοδυτική Τουρκία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τη λήξη της επιχείρησης διάσωσης που διήρκεσε πάνω από 20 ώρες / AP

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου.

«Η προτεραιότητά μας ήταν να βρούμε τους ανθρακωρύχους που βρίσκονταν στις στοές. Βρήκαμε και τον τελευταίο, ο οποίος είναι νεκρός. Με τον θάνατό του ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 41», είπε ο Ερντογάν ανακοινώνοντας τη λήξη της επιχείρησης διάσωσης που διήρκεσε πάνω από 20 ώρες.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανακοίνωσε ότι 58 από τους 110 εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη διασώθηκαν από τα συνεργεία ή κατάφεραν να βγουν μόνοι τους έξω.

Χάθηκαν οι ελπίδες και για τον τελευταίο αγνοούμενο στο τραγικό δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο στην Τουρκία / AP

Ο Σοϊλού είπε ακόμη ότι ένας ανθρακωρύχος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ 10 άλλοι νοσηλεύονται ακόμη στην Μπαρτίν και στην Κωνσταντινούπολη.

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το 2014, 301 ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους στο χειρότερο δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της Τουρκίας, στην πόλη Σόμα, στα δυτικά, που βρίσκεται σε απόσταση 350 χιλιομέτρων νοτίως της Κωνσταντινούπολης.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα.

Δήλωσε δε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων».

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.

Βαθύτατη θλίψη για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαρτίν της Τουρκίας και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Εξάλλου, γνωστοποίησε πως εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Deeply saddened by the tragic loss of life following the explosion in a coal mine in Bartin province #Türkiye. Our sympathies to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured



FM @NikosDendias expressed condolences in a letter addressed to 🇹🇷FM @MevlutCavusoglu pic.twitter.com/7heKxBunnT