Απίστευτες εικόνες στη Χιλή: Κατέρρευσε κερκίδα γεμάτη οπαδούς

Δεκάδες οπαδοί της Κόλο – Κόλο τραυματίστηκαν όταν τμήμα του Estadio Monumental του Σαντιάγο στη Χιλή κατέρρευσε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια ανοιχτής προπόνησης της χιλιανής ομάδας.

Σοκαριστικά βίντεο, που αναπρήχθηκαν στα social media, δείχνουν εκατοντάδες υποστηρικτές της ομάδας της Χιλής να ζητωκραυγάζουν στην κερκίδα πριν αυτή υποχωρήσει από το βάρος τους.

Η Κόλο Κόλο σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως λυπάται για το περιστατικό, σημειώνοντας πως κάποια άτομα σκαρφάλωσαν σε μια διαφημιστική κατασκευή, όπου χοροπηδούσαν με αποτέλεσμα αυτή να καταρρεύσει.

«Δυστυχώς κάποιοι από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο», σημειώνει ο σύλλογος χωρίς να δίνει αριθμό τραυματιών.

O χιλιανός σύλλογος υπογράμμισε πως θα αφαιρέσει εντελώς την κατεστραμμένη κατασκευή για να αποφευχθεί ένα παρόμοιο ατύχημα στο μέλλον.

Scary scenes in Chile’s monumental stadium.



During Colo Colo’s open training sessions before their derby match this weekend against La Católica, one of the grandstands collapsed while the fans were spurring their team on.

