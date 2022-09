Συναγερμός στη Βρετανία: Όλη η βασιλική οικογένεια στο πλευρό της Ελισάβετ

Ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ / Βίντεο Star

Η οικογένεια της βασίλισσας Ελισάβετ σπεύδει στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας αφού οι γιατροί εξέφρασαν ανησυχίες για την υγεία της 96χρονης μονάρχη και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ αυτών ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και οι γιοι της, πρίγκιπας Άντριου και πρίγκιπας Έντουαρντ, έφθασαν αεροπορικώς στη Σκωτία για να βρεθούν στο πλευρό της. Στη συνέχεια αναχώρησαν από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν με προορισμό το Κάστρο Μπαλμόραλ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ μεταβαίνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπός τους, με αφορμή την ανακοίνωση των Ανακτόρων ότι οι γιατροί ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο εγγονός της βασίλισσας και η σύζυγός του, που ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ, επρόκειτο να παραστούν απόψε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όμως ακύρωσαν τα σχέδιά τους για να βρεθούν στο πλευρό της βασίλισσας.



Όπως σχολίασε δημοσιογράφος του BBC, «υπάρχει ένας βαθμός σοβαρότητας που δεν έχουμε δει στο παρελθόν, το γεγονός ότι η ανακοίνωση εξεδόθη όταν συνήθως το παλάτι είναι τόσο απρόθυμο να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υγεία της βασίλισσας».

«Η διατύπωση της ανακοίνωσης…και η μετακίνηση των πιο σημαντικών μελών της βασιλικής οικογένειας προς το Μπαλμόραλ, προς τη βασίλισσα, όλα αυτά υποδηλώνουν ένα ξεκάθαρο βαθμό ανησυχίας για την υγεία της 96χρονης βασίλισσας», πρόσθεσε.

Οι γιατροί της βασίλισσας Ελισάβετ «είναι ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας της και «συνέστησαν να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση» στην κατοικία του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Η βασίλισσα βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση στο Μπαλμόραλ, καθώς οι γιατροί ανησύχησαν για την υγεία της. Μετά από περαιτέρω αξιολόγηση σήμερα το πρωί, οι γιατροί της Βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της Αυτού Μεγαλειότητας και συνέστησαν να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα συνεχίζει να αισθάνεται άνετα στο Μπαλμόραλ», αναφέρει η ανακοίνωση του Παλατιού.

«Η βασίλισσα παραμένει στο Balmoral», προσθέτει η ανακοίνωση του παλατιού.

Το δίκτυο BBC ONE άλλαξε την ροή του προγράμματός του περνώντας σε συνεχή ροή ειδήσεων.

Ο πρίγκιπας Κάρολος έσπευσε νωρίτερα στο Μπαλμόραλ για να βρεθεί στο πλευρό της βασίλισσας.

«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί», μετά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, δήλωσε η Βρετανή πρωθυπουργός Λιζ Τρας.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την Μεγαλειότητά της την βασίλισσα και την οικογένειά της», δήλωσε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ εκφράζοντας την βαθιά του ανησυχία και προσθέτοντας ότι συμμερίζεται με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο τις ελπίδες για την ανάρρωσή της.

Ανάρτηση για τη βασίλισσα Ελισάβετ έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, που εξέφρασε την ανησυχία του για την υγεία της.

