ΗΠΑ: 19χρονος πυροβολούσε ανθρώπους σε live μετάδοση στο Facebook

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ένοπλης βίας στις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, ένας 19χρονος συνελήφθη για περιστατικά με πυροβολισμούς, εκ των οποίων ένα μετέδωσε live μέσω Facebook.

Η αστυνομική διεύθυνση του Μέμφις (πολιτεία Τενεσί, μεσανατολικές ΗΠΑ) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως συνέλαβε 19χρονο αφροαμερικανό ύποπτο για αρκετά επεισόδια με πυροβολισμούς, τουλάχιστον ένα από τα οποία μεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, αίροντας την εντολή που είχε δώσει νωρίτερα στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν.

The capture of the person who went on the shooting rampage in Memphis tonight. #MEMPHIS #MemphisPolice #Southhaven #GotHim pic.twitter.com/GZvpNOCGjg