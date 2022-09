Φονικός σεισμός στην Κίνα: Τραγικός απολογισμός με τουλάχιστον 65 νεκρούς

Συγκλονιστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά το φονικό σεισμό στην Κίνα - Βίντεο από Reuters

Στους 65 ανέρχονται οι νεκροί από το φονικό σεισμό 6,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Σετσουάν της Κίνας.

Οι εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης είναι συγκλονιστικές. Επιζώντες που πρέπει να βγουν από τα συντρίμμια, ποτάμια που πρέπει να περαστούν: πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειες να σώσουν ζωές μετά τον ισχυρό σεισμό στο νοτιοδυτικό ορεινό τομέα της Κίνας.

Firefighter rescuers built a bridge with logs and used homemade stretchers to carry the wounded crossing a river, after a 6.8-magnitude earthquake jolted Luding County in SW China's Sichuan Province on Sep 5. pic.twitter.com/jTNW4LKjsF

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), το επίκεντρό του βρισκόταν στο καντόνι Λουντίνγκ, περιοχή με κοιλάδες, ορμητικά ποτάμια και στενούς δρόμους, κοντά στο οροπέδιο του Θιβέτ, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκντού.

Η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε σήμερα πλάνα που εικονίζουν πυροσβέστες με πορτοκαλί στολές και αστυνομικούς να βγάζουν μια νέα γυναίκα, με το σώμα γεμάτο εκχυμώσεις, από τα συντρίμμια κτιρίου και να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασθενοφόρο. Άλλα πλάνα δείχνουν ακίνητα από ξύλο και από μπετόν ξεκοιλιασμένα, γκρεμισμένα, ή ετοιμόρροπα.

A moving scene captured by cameras:

Teachers in Hanyuan County, SW China’s Sichuan rushed into the classroom and picked up children who were taking a nap while evacuating when a 6.8-magnitude earthquake hit the province on Sep 5.pic.twitter.com/h3gGBr1OY2