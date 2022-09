NASA: Δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης του «Άρτεμις»

Αναβλήθηκε και η δεύτερη προσπάθεια για εκτόξευση του πυραύλου Άρτεμις 1 της NASA προς τη Σελήνη λόγω νέας επικίνδυνης διαρροής υδρογόνου.

Η ομάδα της NASA ανακάλυψε διαρροή υδρογόνου στον πύραυλο, ο οποίος δεν ήταν επανδρωμένος, και μετά από ώρες προσπαθειών δεν κατάφεραν να την επιλύσουν. Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα.

Ο πύραυλος λίγες στιγμές μετά την ακύρωση της προσπάθειας εκτόξευσης (AP Photo/Chris O'Meara)

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u