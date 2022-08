Συνελήφθη ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι επειδή οδηγούσε μεθυσμένος

Η Νάνσυ Πελόζι υπογράφει την πράξη μείωσης του πληθωρισμού

Συνελήφθη ο 82χρονος άνδρας της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημοκρατικής Νάνσι Πελόζι, Πολ, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο με έναν ελαφρά τραυματία.

Στον Πολ Πελόζι επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ημερών, αλλά και πρόστιμο 6.800 δολαρίων, αφού παραδέχτηκε την ενοχή του ότι προκάλεσε τραυματισμό, καθώς οδήγησε μεθυσμένος στην Κομητεία Νάπα της Καλιφόρνιας. Ο 82χρονος θα αποφύγει την επιβολή περαιτέρω φυλάκισης, καθώς ο δικαστής τού αναγνώρισε τις τέσσερις ημέρες που παρέμεινε φυλακισμένος, μετά τη σύλληψή του και τον διέταξε να εργαστεί συνεχόμενα για οκτώ ώρες παρέχοντας κοινωνική εργασία, για τη μία ημέρα φυλάκισης που απομένει, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Αμάντα Μπέβινς.

