Μ. Βρετανία: Μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου

Βίντεο από Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στο Λονδίνο κοντά στην London Bridge προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην πόλη και σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στη μάχη ενάντια στις φλόγες ρίχτηκαν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες ενώ 10 συνεργεία βρίσκονται στο σημείο. Μία από τις πυρκαγιές εκδηλώθηκε στις σιδηροδρομικές καμάρες στην Union Street, στο Southwark η οποία είναι υπό έλεγχο όμως στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Firefighters remain at the scene of the fire under the railway arches in #Southwark. Crews also investigated smoke coming from a platform at #LondonBridge Underground Station and confirmed this was coming from the blaze at the railway arches https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/oEGMWV7hQE