Ισχυρή έκρηξη στο Λονδίνο - Νεκρό ένα παιδί

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, μετά από ισχυρή έκρηξη αερίου που σημειώθηκε σε πολυκατοικία, το πρωί της Δευτέρας. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του.

Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς στη Galpin's Road στο Thornton Heath, κοντά στο Croydon, ενώ γειτονικά κτίρια και σπίτια απέναντι από το σημείο της έκρηξης υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Γείτονες ανέφεραν ότι ακούστηκε μια έκρηξη «σαν να είχε εκραγεί βόμβα».

The London Fire Brigade says the cause of the explosion in south London is still unknown.



Four people were rescued from the property, which collapsed after the blast.



One child died at the scene.



Read more here: https://t.co/9iKFkJXigQ pic.twitter.com/yj2l2DAc8U