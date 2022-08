Χάος σε πτήση με ημίγυμνη γυναίκα που φώναζε «Allahu Akbar»

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ της εταιρείας Jet2, όταν μια γυναίκα άρχισε να γδύνεται και να φωνάζει «Allahu Akbar», προσπαθώντας να μπει στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail ένας 35χρονος πατέρας τριών παιδιών κατάφερε να τη συγκρατήσει.

Hero British father-of-three, 35, restrains woman claiming to have explosives after she stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting 'Allahu Akbar' on Jet2 flight from Cyprus to Manchester

