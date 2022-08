Λιβύη: Βυτιοφόρο ανετράπη - Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, 50 τραυματίστηκαν

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν αργά χθες, Κυριακή, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο κίνησης σε πόλη της νότιας Λιβύης, δήλωσαν πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Εικόνες που ανάρτησαν στο διαδίκτυο κάτοικοι δείχνουν ένα απανθρακωμένο φορτηγό και αρκετά άλλα απανθρακωμένα οχήματα και στις δύο πλευρές του δρόμου στην περιοχή Εζαουάιγια της πόλης Μπεντ Μπάγια.

#Ubari, a fuel truck broke down on the public road, due to the high price of a liter of gasoline above 3 dinars, citizens rushed to take it from the truck. Unfortunately, a spark ignited the fuel, killing 5 and injuring at least 20 people.#Libya #Fezzan#اوباري #ليبيا #فزان pic.twitter.com/v3Tc53UEsp — Hassan  (@Ha___m___) August 1, 2022

Οι τρεις πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες δήλωσαν πως πέντε πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα είτε μέσα είτε κοντά σε οχήματα, και πρόσθεσαν πως ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις μεταξύ των τραυματιών. Δεν είναι σαφές αν ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι μεταξύ των θυμάτων.

"Το βυτιοφόρο ενεπλάκη σε τροχαίο και ανατράπηκε", είπε η πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η πηγή είπε ότι αφού ανατράπηκε το βυτιοφόρο και προτού πιάσει φωτιά, ορισμένοι άνθρωποι από άλλα αυτοκίνητα το είχαν πλησιάσει και είχαν προσπαθήσει να πάρουν καύσιμα από τη δεξαμενή του.

"Οι πολίτες αυτοί το προσέγγισαν για να ανεφοδιαστούν χωρίς να συνειδητοποιούν το μέγεθος του κινδύνου", είπε η πηγή. "Δυστυχώς, η πυρκαγιά ξέσπασε στο βυτιοφόρο και είχε ως αποτέλεσμα απώλειες".

5 people died and 70 others were sent to a number of hospitals in south #Libya due to the explosion of a fuel tank at Bent Baya. Distress Call has been sent to government agencies to send air ambulance to transfer serious injuries to #Tripoli hospitals pic.twitter.com/REoU9HbINV — Libya Al-Ahrar English (@LibyaAhrarEN) August 1, 2022

Η Λιβύη υφίσταται έλλειψη καυσίμων από το 2014 όταν η χώρα διχάστηκε από εμφύλιο πόλεμο στον οποίο αντίπαλες παρατάξεις μάχονται για την εξουσία μετά την εξέγερση που ανέτρεψε τον επί χρόνια ηγέτη της Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Σε πολλές πόλεις οι πολίτες πρέπει να περιμένουν σε μεγάλες ουρές, μερικές φορές για ώρες, προκειμένου να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους.

Ο Αμπντουλχαμίν αλ-Ντμπεϊμπά, πρωθυπουργός της εδρεύουσας στην Τρίπολη Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ανέφερε σε ένα τουίτ πως οι αρχές "παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την καταστροφή στον δήμο Μπεντ Μπάγια".

At least 7 people were killed and dozens burned in a fuel tanker explosion in Bint Baya municipality in southern #Libya. pic.twitter.com/MVY1C4Eagb — The Libya Observer (@Lyobserver) August 1, 2022

Ο Ντμπεϊμπά δήλωσε πως δόθηκαν οδηγίες προκειμένου οι τραυματίες να διακομιστούν σε μεγάλα νοσοκομεία.

