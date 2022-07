ΗΠΑ: Άγριος καυγάς γυναικών με πυροβολισμούς

Άγριο επεισόδιο κατεγράφη μεταξύ γυναικών κατά τη διάρκεια γάμου στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου δύο γυναίκες καυγάδισαν και μάλιστα σημειώθηκε και πυροβολισμός.





Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης μπροστά στα έντρομα μάτια των καλεσμένων της δεξίωσης. Οι γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια, ξεκίνησαν τον καυγά και κατέληξαν να τσακώνονται άγρια έξω από το χώρο της δεξίωσης, με το επεισόδιο να ολοκληρώνεται με πυροβολισμό, σύμφωνα με τις αρχές. Μια τρίτη γυναίκα παρενέβη και πυροβόλησε το 26χρονο θύμα στο πόδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 50 καλεσμένους βρίσκονταν και παιδιά.

LISTEN: Philadelphia’s version of “shotgun wedding.” @phillypolice say two women guests got into brawl inside ‘the Venue Banquet Hall’. Bride, groom, 50 guests,including ring bearer&other children. Fight went outside, ending with one woman shooting other ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/skFXeAEzO9