Καλιφόρνια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης φωτιάς

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε τμήμα της Καλιφόρνια, καθώς η μεγαλύτερη ενεργή πυρκαγιά στις ΗΠΑ εξαπλώνεται γρήγορα κοντά στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι.

Η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε μια επιφάνεια άνω των 25.000 στρεμμάτων και έχει ήδη καταστρέψει δέκα ιδιοκτησίες, προκαλώντας ζημιές σε άλλες πέντε.

Πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίας τους, ενώ περίπου 400 πυροσβέστες και τέσσερα ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως είπαν ντόπιοι σε τοπικά μέσα, εκκένωσαν τα σπίτια τους με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής.

Hundreds of firefighters are battling a fast-moving fire burning near Yosemite National Park in California. A mandatory evacuation order was issued as the Oak Fire quickly exploded to thousands of acres, according to state fire officials. https://t.co/GP1szQRLsC pic.twitter.com/JMw1QUhO0L