ΠΟΥ: Παγκόσμιος συναγερμός για την ευλογιά των πιθήκων

Ρεπορτάζ του Star για την ευλογιά των πιθήκων (10/6/22)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε συναγερμό σε διεθνές επίπεδο για την ευλογιά των πιθήκων. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 16.000 κρούσματα εκτός της Αφρικής σε 75 χώρες ενώ στη χώρα μας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι μέχρι στιγμής 20.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα μόνο δύο ετών που ο ΠΟΥ προχώρησε σε αυτή τη σημαντική ενέργεια.



«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Επισήμανε ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος για την Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση έξαρσης του ιού ανά τον κόσμο. Η νόσος διασπείρεται με ταχύτητα, όμως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλά» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Είναι μία έκκληση για ανάληψη δράσης, αλλά δεν είναι η πρώτη», είπε ο Μάικ Ράιαν, υπεύθυνος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου τόνισε πως Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ενισχύσει την απάντησή της για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων.

«Παρακολουθούμε ενεργά την κατάσταση από την πρώτη μέρα και τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων παραδίδονται ήδη στα κράτη – μέλη μας. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την απάντησή μας στην ΕΕ», έγραψε η κ. Κυριακίδου στο Twitter

