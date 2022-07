Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να ... περιμένει / Βίντεο από AP

«Στο…περίμενε» άφησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δύο αρχηγοί κρατών συναντήθηκαν χθες στην Τεχεράνη και οι στιγμές λίγο πριν τη συνάντησή τους κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω του βίντεο που ανάρτησε στο twitter ο δημοσιογράφος Ρετζέπ Σοΐλού, στο οποίο φαίνεται ο Ρώσος πρόεδρος να περιμένει όρθιος για περίπου ένα λεπτό τον Τούρκο ομόλογό του στον χώρο της συνάντησης.

Η «εκδίκηση» του Ερντογάν. Άφησε τον Πούτιν στο…περίμενε / AP

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek