ΗΠΑ: Νεκρός ο ηγέτης του ISIS από αμερικανικό drone

Νεκρός από χτύπημα αμερικανικού drone είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, με Αμερικανούς αξιωματούχοι που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης του ISIS στη Συρία, Μάχερ αλ Αγκάλ και ο αναπληρωτής του.

Αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμα αν ο αναπληρωτής σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Πάντως, η συριακή οργάνωση Λευκά Κράνη ανέφερε ότι ένα επανδρωμένο αεροσκάφος που έβαλε στο στόχαστρο μια μοτοσυκλετα στην επαρχία του Χαλεπίου, οδήγησε στο θάνατο έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ο τραυματίας αργότερα υπέκυψε, σύμφωνα πάντα με αυτήν την πηγή.

2 were killed in a suspected US 🇺🇸 drone attack targeting a motorcycle Jindires in Syria's 🇸🇾 Afrin District of the Aleppo Governorate



Reports that the US drone strike targeted yet another top ISIS leader in Syria, Maher al Agar



1 was identified as Khalid Subaih NOT Agar https://t.co/JtsQo8ZK0J pic.twitter.com/Fxb96aFMBh