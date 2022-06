Νορβηγία: Δύο νεκροί και 10 τραυματίες από πυρά σε γκέι κλαμπ του Όσλο

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας.

Reports of a mass shooting at a gay bar in Oslo, Norway, their pride parade is planned for tomorrow. pic.twitter.com/GOrHyoR9Hn