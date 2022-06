Ανακάλυψε μετά από 10 μήνες γάμου ότι ο σύζυγός της ήταν γυναίκα!

Mια γυναίκα από την Ινδονησία έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο επί 10 μήνες σύζυγός της είναι στην πραγματικότητα γυναίκα, παρά το γεγονός ότι είχαν συχνά ερωτική επαφή, σύμφωνα με δημοσίευμα της NY Post.

Η 22χρονη γυναίκα, γνωστή στα ΜΜΕ μόνο ως NA, έχει κινηθεί νομικά κατά του συζύγου της για εξαπάτηση. «Ακόμη φοβάμαι. Τρέμω όταν βγαίνω έξω», είπε η 22χρονη, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής Tribun News. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η NA γνώρισε αρχικά τον σύζυγό της – συστήθηκε με το όνομα Ahnaf Arrafif – σε μια εφαρμογή γνωριμιών πέρυσι.

