Γερμανία: Άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δασκάλα και μαθήτρια

Το περιστατικό συνέβη σε δημοτικό σχολείο στο Έσλινγκεν στη Βάδη- Βυρτεμβέργη της Γερμανίας. Ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά μία δασκάλα και μία μαθήτρια που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας δεν έχει συλληφθεί ακόμα ενώ ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στον χώρο του σχολείου.

Η Suedwest Presse αναφέρει πως στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχαν μόνο τα παιδιά που λαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης καθώς είναι κλειστό λόγω διακοπών.

Bei einer Gewalttat an einer #Schule in #Esslingen sind am Morgen eine Frau und ein Kind verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist laut #Polizei noch nicht gefasst.https://t.co/Hu3dAejkdA