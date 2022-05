Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες των παιδιών που επέζησαν του μακελειού στο Τέξας. Ενα κοριτσάκι καλυφθηκε με αιματα για να γλιτώσει από τον μακελάρη - Βίντεο από μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Νέος συναγερμός για πυροβολισμούς σήμανε στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα σε λύκειο της Νέας Ορλεάνης.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά κατά την ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης από το λύκειο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Xavier, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει μία νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και δύο άντρες που έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από τον χώρο του Convocation Centre μόλις τελείωσε η τελετή αποφοίτησης. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, πως υπήρξε καυγάς μεταξύ δύο γυναίκών στον προαύλιο χώρο του πανεπιστημίου και στη συνέχεια ακούστηκαν 5-10 πυροβολισμοί.

At least 3 shot during high school graduation on #Xavier campus @BRProudNews https://t.co/j7N5eVpvYH pic.twitter.com/uce3uenxDX