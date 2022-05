Οι δασκάλες της 4ης τάξης που σκοτώθηκαν στο μακελειό στο Τέξας

Η άτυχη Έβα Μιρέλες έγραφε πάντα στις αναρτήσεις της στα social media το πόσο αγαπάει τη δουλειά της (Βίντεο από Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star)

Η Έβα Μιρέλες και η Ίρμα Γκαρσία είναι οι δασκάλες της 4ης τάξης που σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο δημοτικό σχολείο Ρομπ, που διέπραξε ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος στην πόλη Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας.

Ο 18χρονος που άνοιξε πυρ στο δημοτικό στο Τέξας

Ανάμεσα στα θύματα του βαριά οπλισμένου 18χρονου είναι και 19 μικροί μαθητές.

Ειδικευμένη στην εκπαίδευση δίγλωσσων παιδιών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, η Εύα Μιρέλες δίδασκε μαθητές 9 ως 10 ετών, εξήγησε η εξαδέλφη της Κριστίνα Αρισμέντι Μιρέλες μέσω Facebook. «Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια», ανέφερε.

Θρήνος για τα θύματα της σφαγής (AP)

Η Μιρέλες ήταν παντρεμένη, είχε κόρη που αποφοίτησε από το κολλέγιο και «τρεις χνουδωτούς φίλους», σύμφωνα με το βιογραφικό της στον ιστότοπο του σχολείου. Ο σύζυγός της Ρουμπέν Ρουίς είναι αστυνομικός, μέλος της υπηρεσίας που εντέλλεται να διενεργήσει την έρευνα για τη σφαγή.

Η θεία της Μιρέλες, Λίδια Μαρτίνες Δελγάδο, έκανε ανάρτηση στο Facebook, θρηνώντας την ανιψιά της.

«Είμαι έξαλλη διότι συνεχίζονται αυτά τα τουφεκίδια. Τα παιδιά αυτά ήταν αθώα. Δε θα έπρεπε να μπορεί να αγοράζει κανένας τουφέκια τόσο εύκολα. Αυτή εδώ είναι η πόλη όπου μεγάλωσα, μικρή κοινότητα 20.000 ανθρώπων. Ποτέ δε φανταζόμουν πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ειδικά σε αγαπημένα μου πρόσωπα», τόνισε η Δελγάδο.

Συντετριμμένοι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας (AP)

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε για τη χώρα μας, την Πολιτεία μας, τα σχολεία μας, και για τις οικογένειες όλων».

Η συνάδελφος της Μιρέλες Ίρμα Γκαρσία σκοτώθηκε και αυτή σύμφωνα με ανάρτηση του ανιψιού της στα social media.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x