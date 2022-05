Μακελειό στο Τέξας: 18χρονος σκότωσε 19 μαθητές σε δημοτικό σχολείο

Δεκαοκτάχρονος έφηβος άνοιξε πυρ χθες, Τρίτη, μέσα σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας, σκοτώνοντας 19 παιδιά και δύο δασκάλους. Η νέα αυτή τραγωδία βυθίζει ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία.

This is a short clip of the suspected shooter! Robb Elementary School in Uvalde

14 students, one teacher killed in Texas elementary school shooting | Watch the full video 👉https://t.co/7uQnj2Fkht pic.twitter.com/hpy2UXffg9 — Sandra Kulewsky (@MetiGashi9) May 24, 2022

Ο ύποπτος για τη σφαγή κατονομάστηκε από τις αρχές ως Σαλβαδόρ Ράμος, 18 ετών. Φέρεται αρχικά να δολοφόνησε τη γιαγιά του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σχολείο, όπου σκότωσε εν ψυχρώ τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς «με βάρβαρο και παράλογο τρόπο» στην πόλη Ουβάλντε, όπως είπε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ.

Ο 18χρονος που άνοιξε πυρ στο δημοτικό σχολείο στο Τέξας

Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι, επίσης, νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία.

Texas governor confirms that the shooter: Salvador Ramos, 18 years old. He shot his grandmother before going into the school and opening fire. Killing 14 children one teacher before being dropped by respomding law enforcement. Profiles attached... pic.twitter.com/v84m1igVbj — Dundermal Meteler aka: D (@Dundermal) May 24, 2022

Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Μακελειό Τέξας: Νεκρά παιδιά 5 ως 7 ετών

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο Ρομπ, όπου πάνε παιδιά 5 ως 7 ετών που διαμένουν στην Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας.

All these Robb Elementary kids are

STILL missing from the #Uvalde, TX

shooting today #StopGunViolence



pls stop scrolling and retweet this! pic.twitter.com/P7gNYzuQUH — ° (@MISKEENNGGA) May 25, 2022

Βίντεο που «ανέβηκαν» σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτίριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο University Health, στο Σαν Αντόνιο.

Απαρηγόρητοι οι γονείς των μαθητών στο σχολείο που έγινε η επίθεση

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για τα γεγονότα και θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό στις 20:15 (τοπική ώρα, 03:15 ώρα Ελλάδας), μετά την επιστροφή του από την Ασία.

Διέταξε, επίσης, οι σημαίες των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες στον Λευκό Οίκο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους ως το Σάββατο 28η Μαΐου, σε ένδειξη σεβασμού για τα θύματα της επίθεσης και σημείωσε ότι «προσεύχεται για τις οικογένειες των θυμάτων».

Ο Μπάιντεν διέταξε να είναι μεσίστιες οι σημαίες στον Λευκό Οίκο ως ένδειξη πένθους για το μακελειό στο Τέξας

Η επίθεση επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο στις ΗΠΑ το μείζον ζήτημα των επιθέσεων σε σχολεία, που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια.

ΗΠΑ: Στείρος ο διάλογος για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων στα σχολεία

Η τραγωδία ανακαλεί στη μνήμη το μακελειό στο σχολείο Σάντι Χουκ, στο Κονέτικατ, όταν 20χρονος με προβλήματα ψυχικής υγείας σκότωσε 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους είκοσι παιδιά 6 ως 7 ετών, προτού αυτοκτονήσει.

Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσιαστής, ικέτευσε χθες τους συναδέλφους του να αναλάβουν δράση, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές οι τραγωδίες δεν είναι αναπόφευκτες.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις ΗΠΑ

«Αυτό συμβαίνει μόνο σε ετούτη τη χώρα - σε καμία άλλη. Σε καμία άλλη χώρα παιδιά που πάνε σχολείο δε διανοούνται πως μπορεί να τα πυροβολήσουν», τόνισε, προσθέτοντας πως τα μέλη του Κογκρέσου «δεν είναι ανίσχυρα», και υπενθυμίζοντας πως στις ΗΠΑ, «τα όπλα ρέουν σαν νεράκι και γι’ αυτό η μια σφαγή διαδέχεται την άλλη».

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, σημείωσε πως «οι καρδιές μας συνεχίζουν να ραγίζουν κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο», και πρόσθεσε πως ως έθνος οι Αμερικανοί πρέπει να βρουν το θάρρος να αναλάβουν δράση για να μην ξαναγίνει ποτέ σφαγή σε σχολείο.

Το 2018, μετά το μακελειό που σημειώθηκε σε λύκειο της πόλης Πάρκλαντ, στη Φλόριντα (17 νεκροί, στην πλειονότητά τους έφηβοι μαθητές), είχαν γίνει ογκώδεις διαδηλώσεις, ιδίως νέων, που απαιτούσαν από τους πολιτικούς να αναληφθεί δράση.

19 μαθητές, 5 - 7 ετών, και δύο δάσκαλοι δολοφονήθηκαν στο δημοτικό σχολείο στο Τέξας

Όμως ο διάλογος για το ζήτημα παρέμεινε πρακτικά στείρος. Δε θεωρείται ότι υπάρχει στην πραγματικότητα πιθανότητα το Κογκρέσο - όπου το λόμπι των όπλων διατηρεί μεγάλη επιρροή - να ψηφίσει φιλόδοξη μεταρρύθμιση για την οπλοκατοχή, ζήτημα που διχάζει πάντα τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας Small Arms Survey, το 2017 υπήρχαν στη χώρα 393 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, περισσότερα απ’ ό,τι κάτοικοι.

Μπάιντεν: «Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων»;

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε χθες να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, λίγες ώρες μετά το μακελειό μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, παρά την ισχυρή επιρροή που διαθέτει το λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη

«Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος».

Χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι σχολιαρόπαιδα βλέπουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης, ενώ είναι στα σχολεία τους.

Παρότι αναγνώρισε πως είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουν ακόμη οι αμερικανικές αρχές για τη σφαγή στο Τέξας, τόνισε πως θεωρεί λάθος οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει όπλα όπως τουφέκια εφόδου.

Το ζήτημα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ δεν έχει αντιμετωπιστεί παρά τις τραγωδίες που έχουν σημειωθεί σε σχολεία

Διεμήνυσε πως οι Αμερικανοί δε θα ξεχάσουν αυτούς που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή που είναι βασισμένη στην κοινή λογική.

«Είναι καιρός να δράσουμε», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα».



