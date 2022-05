Αλαμπάμα: Ερωτοχτυπημένη η φρουρός που βοήθησε τον ισοβίτη να αποδράσει

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία των ΗΠΑ. Κρατούμενος βαρυποινίτης δραπέτευσε με δεσμοφύλακα του σωφρονιστικού ιδρύματος της Πολιτείας της Αλαμπάμα, με την οποία διατηρούν ερωτική σχέση.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ιδιαίτερη» σχέση του 38χρονου δραπέτη, ονόματι Κέισι Γουάιτ, και της 56χρονης φρουρού Βίκυ Γουάιτ. Συγκρατούμενοι του 38χρονου κατηγορούμενου για φόνο που εξέτιε ποινή κάθειρξης 75 ετών, αποκάλυψαν τη ρομαντική σχέση μεταξύ των δύο αγνοουμένων, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις αστυνομικές έρευνες.

USMS is offering up to $10,000 for information leading to the capture of escaped Lauderdale Co. jail inmate, Casey White, and the location of missing and endangered corrections officer, Vicky White. Submit tips at 1-800-336-0102 or https://t.co/vS0w4N9rNp pic.twitter.com/IELaGt310K