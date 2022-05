Αλαμπάμα: Ανθρωποκυνηγητό για ισοβίτη και τη δεσμοφύλακα που τον βοήθησε

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί στην Αμερική για έναν «πολύ επικίνδυνο» ύποπτο για φόνο και το «αφεντικό» της φυλακής, που φαίνεται να τον βοήθησε να αποδράσει.

Την Παρασκευή 29 Απριλίου η διευθύντρια της φυλακής της Lauderdale στη Φλωρεντία της Αλαμπάμα, Vicky White, φόρεσε χειροπέδες στον 38χρονο ισοβίτη Casey Cole White και τον μετέφερε έξω από τη φυλακή με υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Είπε στους συναδέλφους της πως τον πήγαινε στο δικαστικό μέγαρο για ψυχιατρική αξιολόγηση. Από τότε αγνοούνται και οι δύο.

Οι αρχές και οι φύλακες άργησαν πολύ να καταλάβουν πως είχαν εξαφάνιστει και δε θα επέστρεφαν στη φυλακή. Στη συνέχεια ανακάλυψαν πως δεν υπήρχε κάποια προγραμματισμένη αξιολόγηση για τον White, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείες έδειξε τους δυο τους να πηγαίνουν από τη φυλακή κατευθείαν στο parking ενός κοντινού εμπορικού κέντρου. Αφού πάρκαραν εκεί, τα ίχνη τους εξαφανίστηκαν.

USMS is offering up to $10,000 for information leading to the capture of escaped Lauderdale Co. jail inmate, Casey White, and the location of missing and endangered corrections officer, Vicky White. Submit tips at 1-800-336-0102 or https://t.co/vS0w4N9rNp pic.twitter.com/IELaGt310K