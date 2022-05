Σαγκάη - κορωνοϊός: 6.074 κρούσματα και 20 θάνατοι σε 24 ώρες

Το κινεζικό υπουργείο Υγείας ενημέρωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 6.074 κρούσματα κορωνοϊού, 384 με συμπτώματα και 5.690 ασυμπτωματικά, ενώ υπέκυψαν 20 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών του COVID-19, όλοι στην οικονομική πρωτεύουσα Σαγκάη.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στην ασιατική χώρα όπου ταυτοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια και πλέον ο νέος κορωνοϊός έφθασε τους 5.112 νεκρούς επί συνόλου 217.836 μολύνσεων με συμπτώματα της λοίμωξης. Θεωρείται γενικά υποτιμημένος από ειδικούς.

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της Σαγκάης, που θεωρείται εστία της μόλυνσης.

