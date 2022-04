Βούλιαξε τουριστικό σκάφος στην Ιαπωνία: Αγνοούνται 26 επιβάτες

Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων κάνουν οι αρχές της Ιαπωνίας, μετά τη βύθιση πλοιαρίου ανοικτά της χερσονήσου Shiretoko .

Το τουριστικό σκάφος, το οποίο είχε 26 επιβαίνοντες, ανάμες στους οποίους και παιδιά, είχε στείλει σήμα κινδύνου στην ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, καθώς η πλώρη είχε πλημμυρίσει.

Η ακτοφυλακή έχασε στη συνέχεια την επαφή με το πλήρωμα, προτού αποσταλούν ελικόπτερα έρευνας στην περιοχή, περίπου τέσσερις ώρες μετά την αποστολή του σήματος κινδύνου.

Το πλήρωμα και οι επιβάτες φορούσαν σωσίβια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί επιζώντες.

Η ακτοφυλακή έλαβε αρχικά επαφή από το πλήρωμα του σκάφους γύρω στη 1.15 μ.μ. τοπική ώρα, πριν στείλει πέντε περιπολικά σκάφη και δύο αεροσκάφη για την έρευνα, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.



