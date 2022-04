Ουκρανία: 50 νεκροί από την επίθεση στο Κραματόρσκ- Ανάμεσά τους και παιδιά

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, αφότου δύο πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Ο συγκεκριμένος σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιείται από χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να απομακρυνθούν από την περιοχή εδώ και ημέρες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε ο τοπικός κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο.

UPD: The Speaker of the Security service of Ukraine Artem Dyahterenko reported that as a result of the missile strike of the Kramatorsk railway station, 39 people died. Among them, there are 4 children. #Kramatorsk pic.twitter.com/DTe2YjvKMa