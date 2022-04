Poppy Widdison: Η «Τζωρτζίνα» της Αγγλίας που δηλητηριάσθηκε με ουσίες 

Η περίπτωση της μικρής Τζωρτζίνας στην Ελλάδα και οι τρίχες που θα δώσουν απαντήσεις - Πηγή/βίντεο: Αλήθειες με τη Ζήνα

Ανατριχιαστικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές, με τον θάνατο της άτυχης Τζωρτζίνας παρουσιάζει η υπόθεση της Popy Widdison στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία οδηγήθηκε στη βρετανική δικαιοσύνη το 2017.

Όπως στην περίπτωση της Πάτρας κατηγορείται η μητέρα της Τζωρτζίνας, Ρούλα Πισπιρίγκου, για δηλητηρίαση με κεταμίνη της κόρης της, έτσι στη Μεγάλη Βρετανία και στο Grimsby κατηγορήθηκαν και τελικά καταδικάστηκαν το 2017 σε 13 έτη φυλάκιση η Michala Pyke και ο πρώην σύντροφός της John Rytting για τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στην 4χρονη κόρη της γυναίκας Popy Widdison.

Oi ουσίew επέφερan τελικά καρδιακό επεισόδιο στο άτυχο κορίτσι, το οποίο πέθανε τον Ιούνιο του 2013 σε βρετανικό νοσοκομείο.

Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για κακοποίηση ανηλίκου και για χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η διαφορά με την υπόθεση της Πάτρας είναι ότι δεν τους καταλογίσθηκε πρόθεση ανθρωποκτονίας, αλλά κρίθηκε ότι η χορήγηση των ουσιών στην τετράχρονη ήταν αποτέλεσμα του τρόπου ζωής τους και του εθισμού τους στα ναρκωτικά.



Σύμφωνα με το BBC, ανακοινώνοντας την ποινή, ο δικαστής Jeremy Richardson δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι «ζούσαν σε ένα βάλτο εθισμού στα ναρκωτικά και διακίνησης ναρκωτικών» στον οποίο βύθισαν και την Poppy,

Το ζευγάρι ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι ενθάρρυναν το κορίτσι να καταναλώσει ηρεμιστικά επειδή ένιωθαν ότι ήταν... ενόχληση για τη σχέση τους!

