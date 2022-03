Ουκρανία: «Οι Ρώσοι χτύπησαν πυρηνική εγκατάσταση στο Χάρκοβο»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star

Επίθεση εναντίον πυρηνικής ερευνητικής εγκατάστασης στην πόλη Χάρκοβο καταγγέλλει το ουκρανικό κοινοβούλιο σε tweet που ανήρτησε το βράδυ του Σαββάτου.

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», αναφέρεται στην ανάρτηση, που επικαλείται την κρατική ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης των πυρηνικών.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv



"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate. — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 26, 2022

Νωρίτερα, τρεις νέες πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν πριν λίγο στην Λβιβ της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πέντε άτομα ειναι σοβαρά τραυματισμένα. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της πρώτης επίθεσης, όπως όλα δείχνουν, εντός των ορίων της πόλης.

Το Λβιβ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, είχε μέχρι στιγμής σχετικά γλυτώσει από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες που έχουν ισοπεδώσει ουκρανικές πόλεις σε κοντινότερη απόσταση με τη Ρωσία, από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε διαδικτυακή ανάρτηση, ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίγι Σαντόβιγι, έκανε γνωστό πως δεν επλήγησαν πολυκατοικίες από τις επιδρομές, από τις οποίες τυλίχθηκε στις φλόγες μια βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Sky's Sally Lockwood heard "air raid sirens" and says there have been "reports of jets flying overhead and reports of three loud explosions" in Lviv, Ukraine.https://t.co/SHEHxxnwL4



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/42czfIz0jX — Sky News (@SkyNews) March 26, 2022

Ακόμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star η ανταποκρίτρια στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη, ο δήμαρχος ζήτησε από τους πολίτες να μην ανεβάζουν βίντεο από τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αφενός «μαρτυρούν» αν ήταν επιτυχημένοι οι βομβαρδισμοί ή όχι και αφετέρου, προδίδουν τις θέσεις τους.

Sky's Sally Lockwood heard "air raid sirens" and says there have been "reports of jets flying overhead and reports of three loud explosions" in Lviv, Ukraine.https://t.co/SHEHxxnwL4



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/42czfIz0jX — Sky News (@SkyNews) March 26, 2022

Τσερνιχίβ: 44 βαριά τραυματισμένοι έχουν εγκλωβιστεί στην πόλη

Ο δήμαρχος της πόλης Τσερνιχίβ στη βόρεια Ουκρανία είπε σήμερα ότι 44 βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές για θεραπεία, καθώς η πόλη έχει αποκοπεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στο σύνορο με τη Λευκορωσία, είναι ουσιαστικά περικυκλωμένη, δήλωσαν χθες τοπικές αρχές και προειδοποίησαν ότι έχει καταστεί αδύνατο να απομακρυνθούν οι άμαχοι ή να φθάσει στην πόλη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς μια γέφυρα, η οποία συνδέει την πόλη με την πρωτεύουσα της Ουκρανίας προς τον νότο έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

RAW: Two rocket strikes have hit the western Ukrainian city of Lviv, wounding at least five people.



The regional governor said authorities have told residents to seek shelter in the wake of powerful blasts on the city's outskirts.



For the latest: https://t.co/Gz0H7LAIhQ pic.twitter.com/A19XyL0SfQ — DW News (@dwnews) March 26, 2022

Μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ο δήμαρχος του Τσερνιχίβ, Βλαντισλάβ Ατροσένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για 44 τραυματίες που έχουν ανάγκη από επείγουσα θεραπεία.

Δεν μπορούν να επιβιώσουν εδώ εξαιτίας της βαρύτητας των τραυμάτων τους, χρειάζεται επειγόντως να μεταφερθούν.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι στην πόλη παραμένουν έως και 130.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα, θέρμανση ή προμήθειες πόσιμου νερού και ότι η πόλη βρίσκεται υπό σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από τον πόλεμο ο πληθυσμός της πόλης ήταν περίπου 290.000 κάτοικοι.

Ουκρανία: Πάνω από 100.000 άνθρωποι παραμένουν στη Μαριούπολη

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί από την πολιορκημένη Μαριούπολη της Ουκρανίας, όπως δήλωσε σήμερα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε νωρίτερα πως μίλησε με τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ουκρανία σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για την απομάκρυνση των αμάχων, μετά τη δήλωση του γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ότι θα προτείνει στη Ρωσία ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τους αμάχους να φύγουν από την πόλη η οποία τελεί υπό την πολιορκία των ρωσικών δυνάμεων.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποΐτσένκο είπε πως η κατάσταση στην περικυκλωμένη πόλη παραμένει κρίσιμη, με οδομαχίες να διεξάγονται στο κέντρο της.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Σλάβουτιτς - Απήγαγαν τον δήμαρχο

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Σλάβουτιτς, όπου ζουν εργάτες του παροπλισμένου πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Ολεξάντρ Παβλιούκ.

Σε δήλωσή του μέσω διαδικτύου ο Παβλιούκ ανέφερε πως ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το νοσοκομείο στο Σλάβουτιτς και απήγαγαν τον δήμαρχο.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτές τις πληροφορίες.

Χθες, Παρασκευή, η Ουκρανία δήλωσε πως τα στρατεύματά της είχαν απωθήσει μια πρώτη επίθεση ρωσικών στρατευμάτων που πλησίαζαν στην πόλη.

Ουκρανία: Νεκρός ακόμη ένας Ρώσος στρατηγός

Το Κίεβο επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκότωσε σε μάχες έναν ακόμη Ρώσο στρατηγό, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Ολέκσι Αρέστοβιτς.

«Τα στρατεύματά μας σκότωσαν τον διοικητή του 49ου στρατού της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας, τον στρατηγό Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, σε βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τσορνομπάιφκα», που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), δήλωσε ο Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει έως τώρα τον θάνατο στην Ουκρανία του στρατηγού Αντρέι Σουκοβέτσκι, αναπληρωτή διοικητή του 41ου στρατού, που είχε υπηρετήσει στη Συρία το 2018-2019.

Όμως, ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός, ο Βιτάλι Γκερασίμοφ έχει σκοτωθεί επίσης στη μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Ένας ακόμη στρατηγός με δύο αστέρια σκοτώθηκε σήμερα από τη ρωσική πλευρά, είναι ο δεύτερος σε 12 ημέρες», είχε δηλώσει στις 8 Μαρτίου στο CNN ο εν αποστρατεία Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, αποκαλύπτοντας πως ο ρωσικός στρατός διαπράττει «επαναλαμβανόμενα λάθη» και «επικοινωνεί μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων».

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο