Ζελένσκι σε ΝΑΤΟ: «Οι Ρώσοι έριξαν βόμβες φωσφόρου. Σκοτώθηκαν παιδιά»

Παλαιότερο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star (14/3)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, προκειμένου να καταδικάσουν με όλους τους τόνους τη Ρωσία που θέτει σε αμφισβήτηση την ασφάλεια και την ισορροπία της Ευρώπης, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ την παροχή στρατιωτικής βοήθειας χωρίς περιορισμούς προς την χώρα του, ώστε να μπορέσει πολεμήσει τον ρωσικό στρατό, τον οποίο μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει «σε άνισες συνθήκες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Για να σώσουμε τους ανθρώπους και τις πόλεις μας, η Ουκρανία έχει ανάγκη από στρατιωτική βοήθεια χωρίς περιορισμούς, Οπως η Ρωσία χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς όλο το οπλοστάσιό της εναντίον μας.

Ακόμα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στην Ουκρανία, ακριβώς έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου: «Σήμερα το πρωί έπεσαν ρωσικές βόμβες φωσφόρου. Σκοτώθηκαν ηλικιωμένοι και παιδιά σκοτώθηκαν», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Εχετε χιλιάδες καταδιωκτικά αεροσκάφη. Αλλά δεν μας έχετε δώσει ακόμη. Εχετε τουλάχιστον 20.000 τανκς (...) Η Ουκρανία έχει ζητήσει το ένα τοις εκατό του συνόλου των τανκς σας! Δώστε τα μας ή πουλήστε τα μας! Αλλά εξακολουθούμε να μην παίρνουμε ξεκάθαρη απάντηση», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Είναι απολύτως ψευδές. Είναι ψέμα. Ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους βόμβες που έχουν απαγορευτεί από τις διεθνείς συμβάσεις. Είναι απολύτως αδύνατο. Δεν είναι η πρακτική μας μέθοδος, σας διαβεβαιώ. Εμείς που κάνουμε τα πάντα για να γλιτώσουμε τη ζωή του κάθε πολίτη, εμείς να χρησιμοποιούμε τις βόμβες φωσφόρου; Είναι τρελό και ψευδές.», απάντησε ο Αλεξάντερ Μακογκόνοφ, εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι τοποθετήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο κοινοβούλιο της Σουηδίας, λέγοντας ότι η Ουκρανία μάχεται για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνει πλήρες μέλος της Ε.Ε.

Δε μαχόμαστε μόνο για τον λαό της Ουκρανίας, αλλά για την ασφάλεια της Ευρώπης και έχουμε αποδείξει ότι αξίζουμε να γίνουμε πλήρη μέλη της Ε.Ε. Έχει έρθει η ώρα να προχωρήσει αυτή η απόφαση και είμαι πεπεισμένος ότι θα μας στηρίξετε ακόμη και σε αυτό.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και ζήτησε τη βοήθεια της Σουηδίας στην ανοικοδόμηση της χώρας του μετά το τέλος του πολέμου.

«Θέλω σουηδικές εταιρείες, Σουηδοί αρχιτέκτονες, το σουηδικό κράτος και ο σουηδικός λαός να συμμετάσχουν σε αυτό», τόνισε. «Θα ανοικοδομήσουμε (την Ουκρανία) για χάρη του λαού (…) για χάρη της Ευρώπης», κατέληξε.

In occupied #Kherson, a #Ukrainian flag was hung on the building of the city council. pic.twitter.com/V0lpxPRuCU