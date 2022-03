Στις φλόγες το λιμάνι του Μπερντιάνσκ - Ουκρανοί κατέστρεψαν ρωσικό πλοίο

Ένας μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Κίεβο δέχεται χτυπήματα - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Στις φλόγες παραδόθηκε σήμερα το κατεχόμενο από τους Ρώσους λιμάνι του Μπερντιάνσκ που βρίσκεται μεταξύ της Κριμαίας και της πολιορκημένης πόλης της Μαριούπολης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Nexta, έχουν χτυπηθεί ρωσικά πολεμικά πλοία.

Tο Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλοίο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το «Ορσκ», καταστράφηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ουκρανικά μέσα, ακόμα δύο ρωσικά πλοία έχουν πιάσει φωτιά ενώ καταστράφηκε και μία αποθήκη με πυρομαχικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία είχε καταλάβει το Μπερντιάνσκ πριν από εβδομάδες και το χρησιμοποιούσε το λιμάνι για ανεφοδιασμό.

Mariupol, once a busy industrial port, has been turned into a carbonated ruin by Russian shelling. City authorities say thousands of civilians have been killed in the siege pic.twitter.com/WpAnqL1E6t