Oι Ουκρανοί περνούν στην αντεπίθεση - Οι Ρώσοι μετακινούν τις μονάδες τους

Ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία για 23η μέρα, με συνεχείς εκρήξεις να σημειώνονται στο Κίεβο, αλλά και τη Λβιβ.

Οι βομβαρδισμοί μαίνονται σε διάφορες πόλεις, με στόχους αμάχους

Σύμφωνα με το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Κανάλι 24», νωρίς το πρωί ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε το αεροδρόμιο της πόλης.

Το πρωί, όπως και τις προηγούμενες μέρες, μια πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας δέχτηκε πλήγμα από ρουκέτα, με το κτίριο να γίνεται ερείπιο.

Αναφορές κάνουν λόγο για έναν νεκρό και 4 τραυματίες μεγαλώνοντας έτσι τον τραγικό κατάλογο των νεκρών από την έναρξη της Ρωσικής εισβολής.

Την ίδια ώρα ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις για να «καθαρίσει» προάστια του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Κιέβου, Ολεξάντρ Πάβλιουκ, είπε στην ουκρανική τηλεόραση αργά χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις του συναντούν «εχθρική αντίσταση».

Russian forces in Ukraine are blasting cities and killing civilians but no longer making progress on the ground, Western countries said, as a war Moscow was thought to have hoped to win within days entered its fourth week https://t.co/Pwgdcl5bPo pic.twitter.com/q98kz9f7aP