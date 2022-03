Αιχμές κατά της Δύσης από τον Ζελέσκι - «Ενεργείτε κυρίως οικονομικά»

Η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αμερικανικό Κογκρέσο - Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Στη γερμανική βουλή μίλησε το πρωί της Πέμπτης Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αφήνοντας για ακόμη μια φορά αιχμές κατά της Δύσης, λόγω της στάσης που έχει κρατήσει απέναντι στη ρωσική εισβολή στη χώρα του.

Ο Ζελένσκι, που προηγουμένως χειροκροτήθηκε από τους Γερμανούς βουλευτές, χαρακτήρισε «ανεπαρκείς» τις κυρώσεις στη Ρωσία που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα για τον πόλεμο. Ακόμα, σημείωσε πως «ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να κάνουν δουλειές με τη Ρωσία» και κατηγόρησε τους Δυτικούς πως «ενεργείτε κυρίως οικονομικά».

Ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη γερμανική βουλή - AP Image

«Σας μιλώ μετά από τρεις εβδομάδες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία, μετά από οκτώ χρόνια πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, σας μιλώ την ώρα που η Ρωσία καταστρέφει με ρουκέτες, οβίδες.όλα όσα έχουμε οικοδομήσει Αυτές τις εβδομάδες έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, 800 παιδιά εν μέσω της Ευρώπης του 21ου αιώνα. Σας μιλώ μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, μετά από βήματα που έγιναν, κάποια αργά όπως οι κυρώσεις που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν τον πόλεμο. Σ’ αυτές τις τρεις εβδομάδες πολεμούμε για τις ζωές και την ελευθερία μας κι εσείς είστε χωρισμένοι μ’ ένα είδος τείχους από μας, όχι σαν του Βερολίνου, αλλά ενός τείχους που μεγαλώνει με κάθε απόφαση που δεν λαμβάνεται για να μας απελευθερώσει. Γιατί είναι αυτό δυνατό;», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Zelensky characterises Nord Stream 2 as the “cement” of a new wall and German resistance to rapid Ukrainian EU membership as a “further brick” in that wall. Yet again he is showing himself skilled at using the history of the country he is addressing to press home his points. pic.twitter.com/79hRa0l9gl