Ουκρανία: Γέννησε η κοπέλα που οι Ρώσοι κατηγορούσαν για fake news

Εικόνες από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο της Μαριούπολης

Η Μαριάννα, η έγκυος, η οποία έγινε το πρόσωπο του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκε στο στόχαστρο της Μόσχας. Την κατηγόρησαν πως προσποιήθηκε ότι τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, ωστόσο φέρεται να έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η Μαριάννα Ποντγκούρτσκαγια ήταν ανάμεσα στους διασωθέντες των προχθεσινών βομβαρδισμών στη Μαριούπολη, που είχαν στόχο το μαιευτήριο και παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης.

Από τους βομβαρδισμούς βγήκαν στη δημοσιότητα πολλές φωτογραφίες, που απεικόνιζαν τη φρίκη και προκάλεσαν την παγκόσμια κατακραυγή της Ρωσίας.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ