Ουκρανία: Ο στρατός παίζει το «Don't worry, be happy» και γίνεται viral

Η ζωή γεννιέται μέσα στα καταφύγια της Ουκρανίας/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (9/3/22)

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από όταν η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία. Υπάρχουν μάχες σε όλα τα μέτωπα και ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να λάβει πολλές περιοχές

Ωστόσο, οι Ουκρανοί αντιστέκονται σθεναρά κάτι που θέλουν να συνεχίσουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα, προκειμένου να εξαντλήσουν στρατιωτικά και οικονομικά τους Ρώσους.

Για να πετύχουν τον στόχο τους, προσπαθούν να διατηρήσουν ψηλά το ηθικό του κόσμου, ακόμα και αν μένουν στα καταφύγια και δεινοπαθούν.

Σήμερα, η μπάντα του ουκρανικού στρατού βγήκε στον δρόμο και έπαιξε μουσική για να χαμογελάσει λίγο ο κόσμος. Έπαιξαν το τραγούδι «Don’t Worry, Be Happy» του Bobby McFerrin και συγκέντρωσαν όλα τα βλέμματα των περαστικών, αλλά και των χρηστών του διαδικτύου, καθώς το video έγινε viral.

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK